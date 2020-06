Stefan tankt Kraft für das Abenteuer Kulm

Bei einer Sache verging aber auch Stefan Kraft das Lachen: Der schwere Sturz von Simon Ammann war auch bei der Feier in der Oberforsthofalm ein zentrales Gesprächsthema. "Ich bin froh, dass ich da nicht mehr runter muss", gestand Thomas Morgenstern, der wie Ammann in seiner Karriere schon öfter mit dem Krankenwagen von der Schanze abtransportiert werden musste. Ammann verbrachte die Nacht im Krankenhaus in Schwarzach, er konnte aber bereits Entwarnung geben. Mit einer schweren Gehirnerschütterung und schweren Abschürfungen im gesamten Gesicht kam der Schweizer noch relativ glimpflich davon.

Simon Ammann wird sicher auf die Schanze zurückkehren, glauben alle seine Weggefährten. Wahrscheinlich sogar noch in dieser Saison. Sicherlich aber noch nicht am Kulm.

Kraft freut sich schon auf den Bewerb in der Steiermark. So wie er in Form ist, wird er seine persönliche Bestweite wohl verbessern. Die liegt bei 208 Metern. Die adaptierte Schanze schaue geradezu "monströs" aus.