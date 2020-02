Stefan Kraft ist der neue Weltcupführende

Stefan Kraft darf seit heute wieder das Trikot des Weltcupführenden tragen. Mit seinem zweiten Platz beim turbulenten Springen in Sapporo löste der Salzburger den Deutschen Karl Geiger als Nummer eins ab und geht als Leader in den zweiten Bewerb in Japan.

Der Wind war wie so oft Hauptdarsteller auf dem Olympia-Bakken von 1972, so fiel der Halbzeitführende Ryoyu Kobayashi im zweiten Durchgang noch auf den 16. Rang zurück. Auch andere Favoriten wie Karl Geiger (11.) und Kamil Stoch (22.) kamen ins Straucheln.

Nur Stefan Kraft war einmal mehr ein Muster an Konstanz. Mit seinen Sprüngen auf 138 und 125 Meter wurde er hinter dem Japaner Yukiya Sato Zweiter. Für den 26-Jährigen war es bereits der siebente (!) zweite Platz in diesem Winter. Auf Rang drei landete der Pole Dawid Kubacki.