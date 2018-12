Stefan Kraft: "Der Oberfavorit bin ich sicher nicht"

Im FIS-Cup ist die österreichische Skisprung-Welt noch in Ordnung. Dort, in der dritten Leistungsstufe der Adler, sind die Kräfteverhältnisse noch immer so verteilt, wie man es aus der jüngeren Vergangenheit auch vom großen Weltcup her gewohnt war. Ja, die rot-weiß-rote Dominanz ist so außergewöhnlich, dass beim Bewerb in Notodden (NOR) sogar vier Österreicher auf einem Podest standen – einer Ex-aequo-Platzierung sei Dank.

Von heimischen Vierfachsiegen träumt im österreichischen Weltcupteam schon lange niemand mehr. Trainer Andreas Felder muss schon froh sein, wenn es überhaupt einmal vier seiner Springer in den Finaldurchgang der besten 30 schaffen. Bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg war die ehemalige Skisprung-Großmacht Österreich zuletzt im zweiten Durchgang nur mit einem Springer vertreten.