Spieleverderber Corona? Wie ÖSV-Jungstar Kramer noch zu Olympia kommt

Iraschko-Stolz gibt grünes Licht

Die Infektion der Nummer eins wirbelt alle Reisepläne durcheinander. Am Montag geht’s vorerst nur für Daniela Iraschko-Stolz nach China. Die 38-Jährige gab nach einem letzten Fitnesstest grünes Licht für eine Teilnahme an den Winterspielen. Zuletzt hatte die Weltmeisterin von 2011 über körperliche Probleme geklagt.

Eva Pinkelnig und Jacqueline Seifriedsberger, die zusammen mit Sara Marita Kramer in Willingen waren, haben die Flüge auf Dienstag vorsorglich verschoben, die Trainer, die direkten Kontakt zu Kramer hatten, reisen erst am Mittwoch an – immer einen negativen Covid-Test vorausgesetzt.

Dass es einen auch in China und nach längst überstandener Corona-Infektion erwischen kann, zeigt der Fall Markus Sammer. Der Bob-Anschieber war hierzulande regelmäßig negativ getestet worden, bei der Ankunft in Peking war er auf einmal wieder positiv. Sammer wurde von den Behörden auf Eis gelegt und befindet sich seither in Quarantäne.