Späte Bescherung: Die Capitals verteilten gegen Linz Geschenke

Die Truthähne und Weihnachtsgänse waren noch nicht verdaut, da flatterten am Stefanitag schon die Black Wings aus Linz durch die Eishalle in Kagran. Geschenke verteilten die Capitals auch noch. Denn so gut wie die Vienna Capitals starteten, durften die Linzer nicht mit einem 3:2-Sieg n.V. rechnen.

Die Wiener machten von Beginn an viel Druck, erzielten allerdings entsprechend ihrer Überlegenheit nicht genügend Tore. 16:3 lautete das Torschussverhältnis vor 5150 Zuschauern. Die Wiener mühen sich zu einer 1:0-Führung: DeSousa traf nach einem einem Pass von Wukovits (17.). Das 2:0 durch Hartl (22.) war keine Vorentscheidung, da die Wiener im zweiten Drittel viele Strafen ausfassten. Zehn der 20 Minuten spielten die Caps in Unterzahl. Eines der fünf Powerplays nützte Linz zum 2:1 durch Davis (35.). Das Spiel war wieder offen. „Die fünf Strafen haben das Spiel gedreht. Wenn du das machst, dann verlierst du mehr Spiele als du gewinnst“, sagte Caps-Trainer Dave Cameron.

Im Schlussdrittel leisteten sich die Caps einen Aussetzer: Als Umicevic aus guter Distanz an die Latte schoss, sahen alle zu, und der Schwede vollierte seinen eigenen Abpraller ins Netz zum 2:2-Ausgleich (48.). Den Matchpuck am Schläger hatte Wiens Tessier, dessen Schuss Kickert bravourös parierte (60.). In der Verlängerung traf der Linzer Scofield zum 3:2. Es war nach sechs Siegen in Folge die erste Niederlage des Tabellenführers.