Sofia Goggia zum Siebenten, Mirjam Puchner in Val-d'Isère Dritte

Ein Schritt in die richtige Richtung

„Wenn mit Startnummer 19 der Dreier aufleuchtet, kann man schon zufrieden sein“, sagte Mirjam Puchner, „es ist wieder ein Schritt in die richtige Richtung.“ Die 29-jährige Pongauerin zeigte damit nach den enttäuschenden Super-Gs in St. Moritz vor einer Woche eine positive Reaktion und knüpfte an ihre Erfolge vom Speed-Saisonauftakt in Lake Louise an. „Sofia hat uns heute einfach gezeigt, wo’s langgeht.“

„Nicht schon wieder Vierte“, dachte sich derweil Ramona Siebenhofer, „es ist natürlich ein gutes Ergebnis, aber mich ärgert’s, weil ich in ein paar Kurven zu sehr auf der Linie gepickt bin und es mich in ein paar anderen zu weit hinausgetragen hat. Es war nicht die ganz ideale Fahrt, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Und der Abstand nach ganz vorne ist halt noch riesengroß.“

Der weitere Weg der 30-Jährigen ist klar: „Wenn man so knapp am Podium dran ist, will man auch hinaufsteigen. Da kann man sich schon ein bisschen ärgern.“