Amerikanische Überraschung in Gröden: Bryce Bennett gewinnt die Abfahrt

Schweizer Überraschung

Durchaus überraschend war auch der Herr auf Platz drei, nämlich der Schweizer Flachländer Niels Hintermann. Der Sieger der Wengen-Kombination von 2017 besuchte die Skihauptschule in Schruns, verließ das Skigymnasium in Stams aber vorzeitig und kämpft seit dem Sommer 2017 immer wieder mit körperlichen Problemen, nun scheint der 26-Jährige aus Hausen am Albis wirklich angekommen zu sein im Skiweltcup.

Oberösterreichisches Lob

Hinter dem Kärntner Max Franz (8./+0,79) reihte sich Vincent Kriechmayr als drittbester Österreicher auf Platz zwölf ein (+1,00). „Es ist einfach überall nicht so schön von der Hand gegangen. Es ist einfach so“, resümierte der Doppelweltmeister.

Und der Oberösterreicher lobte den Sieger: „Bryce ist gewaltig gefahren, wenn er meine Startnummer (17 statt 10, Anm.) gehabt hätte, wäre er wohl noch weiter vorne. Die Strecke ist gewaltig, die Sprünge gehen weit. Die Saslong taugt mir schon, aber irgendwie mag sie mich nicht so recht. Aber ich werde hier wohl noch ein paar Mal starten, und vielleicht klappt es ja dann mit einem Sieg.“

1,15 Sekunden verlor Olympiasieger Matthias Mayer, der damit auf Platz 14 landete und wie Aleksander Aamodt Kilde von einer gerissenen Serie berichten konnte. Denn zuvor war der Kärntner in fünf Speedsaisonrennen nie schlechter als Vierter und vier Mal auf dem Podest.

„Mir hat’s im oberen Flachstück nach dem weiten Sprung die Skier auseinandergerissen, und dann hat es mich weit nach außen gezogen“, erläuterte Mayer, „das hat ein paar km/h gekostet, und dann habe ich im Flachen einigen Rückstand aufgerissen.“

Weiter geht’s am Sonntag und Montag mit zwei Riesenslaloms in Alta Badia (jeweils 10 und 13.30 Uhr).