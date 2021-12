Sofia Goggia zum Sechsten, Cornelia Hütter in Lake Louise Vierte

Sechs Starts, sechs Abfahrtssiege in Serie – Sofia Goggia fährt in ganz großen Spuren. Mit ihrem zweiten Erfolg in Lake Louise hat sie saisonübergreifend eine Serie zusammengebracht, wie sie zuletzt Lindsey Vonn 2016 gelungen war.

Am Samstag begnügte sich die Olympiasiegerin aus Italien bei trüber Sicht mit 84 Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Amerikanerin Breezy Johnson, nachdem sie tags zuvor noch 1,47 Sekunden schneller war.

Mirjam Puchner konnte nicht ganz Schritt halten, nach Platz drei am Freitag holte die Pongauerin den achten Rang. Damit war sie diesmal nicht beste Österreicherin.