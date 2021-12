Beaver Creek: Kilde rast zum Abfahrtssieg und verhindert ÖSV-Jubel

Es war eine unruhige Nacht für Aleksander Aamodt Kilde nach seinem Sieg im zweiten Super-G von Beaver Creek am Freitag. „Aber das ist immer so, wenn ich gewonnen habe“, sagte der 29-Jährige Norweger nach dem ersten Erfolg im dritten Rennen nach seinem Kreuzbandriss. Dieses Mal gehörte ein Teil der Gedanken auch einem Teamkollegen, Kjetil Jansrud hatte sich bei seinem fürchterlichen Sturz am Freitag zumindest einen Kreuzbandschaden und einen Innenbandriss zugezogen.