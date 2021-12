Sofia Goggia dominiert auch den Super-G von Val-d'Isère

Dreiundneunzig Hundertstelsekunden Vorsprung bei 35 Fahrsekunden herausholen? In einem Super-G? In Val-d’Isère?

Kein Problem, wenn man Sofia Goggia heißt. Die 29-Jährige setzte am Sonntag ihre schön langsam unheimliche Siegesserie fort und holte in Savoyen ihren bereits fünften Saisonsieg (drei Abfahrten, zwei Super-Gs). Tamara Tippler lag in Führung, als sich die Italienerin aus dem Starthaus stieß, eine Hundertstelsekunde lag die Steirerin nach 46 Sekunden vor Goggia – und nach 1:19,23 Minuten war sie um 0,92 Sekunden im Hintertreffen.

„Ich bin sehr glücklich. Ich glaube, das war heute der beste Super-G meiner Karriere. Nur am Start war ich ein wenig zu langsam, daran muss ich noch arbeiten“, sagte die Siegerin – was in den Ohren der Konkurrenz eine schwere Drohung sein muss.

Einen italienischen Dreifachsieg – den ersten in der Geschichte des Super-G – verhinderte die Norwegerin Ragnhild Mowinckel, die als Zweite ihre gute Form nach zwei Kreuzbandrissen und 638 Tagen Zwangspause bis Dezember 2020 bestätigte (+0,33 Sekunden). Platz drei holte Elena Curtoni (+0,51) vor Marta Bassino (+0,52).