Snowboardstar Hämmerle: Mit Leichtigkeit zum Kristall-Hattrick

Wenn’s nach Alessandro Hämmerle geht, dann könnte dieser Weltcup-Winter ruhig noch länger dauern. Jetzt, wo er so richtig Fahrt aufgenommen hat und regelmäßig eine Erfolgsspur hinterlässt. „Es ist schon irgendwie komisch. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade erst angefangen haben“, sagt der Vorarlberger vor dem Saisonfinale der Snowboardcrosser an diesem Samstag in Veysonnaz (14.30/ORF Sport+).

So wie Alessandro Hämmerle ergeht es den meisten Boardern. Wegen der Covid-Pandemie waren die Crosser erst Ende Jänner in den Weltcup gestartet, das sechste Saisonrennen ist bereits das letzte. Nur weil zwei Veranstalter (Reiteralm, Bakuriani/GEO) kurzfristig eingesprungen sind, gab es überhaupt so viele Wettkämpfe. „Wir sind damit eh noch halbwegs gut davongekommen“, weiß Hämmerle.