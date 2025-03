Fehlstart in die WM: ÖSV-Snowboarder enttäuschen im Parallel-Riesentorlauf

Der eine lag am Hosenboden, die andere rutschte von der Strecke, wieder ein anderer kam nicht richtig auf Touren - die österreichischen Alpin-Snowboarder waren zum Auftakt der WM in St. Moritz nicht in der Erfolgsspur unterwegs.

Im Parallel-Riesentorlauf scheiterten die erfolgsverwöhnten ÖSV-Boarder schon früh und spielten bei der Vergabe um die Medaillen keine Rolle.