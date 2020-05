WM-Generalprobe in Bad Gastein

Das Telefon klingelt dieser Tage oft bei Andreas Prommegger. Der Snowboard-Profi ist vor den Rennen in Bad Gastein (Freitag und Samstag) gefragt wie selten. "Das liegt daran, dass es gut gelaufen ist für mich", sagt der 32-Jährige, der beim ersten Saisonbewerb, dem Parallel-Riesentorlauf in Carezza, als Schnellster zu Tal gebrettert war. "Als Snowboarder musst du ganz vorne sein, damit sich auch medial was tut", weiß der Weltcupführende, der auch aus einem zweiten Grund derzeit gefragt ist.

Bei den zwei Parallel-Slaloms in Bad Gastein geht Prommegger nämlich als Lokalmatador an den Start. "Auch wenn der Druck vor Heimpublikum natürlich größer ist, wird das eine tolle Sache", sagt der neunfache Weltcupsieger, der eine halbe Autostunde entfernt aus St. Johann stammt. Um seine Form macht sich der Familienvater sowieso keine Sorgen: "Wenn ich so fahre wie im Training, bin ich vorne mit dabei."