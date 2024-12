Mit 51 auf dem Podest: ÖSV-Snowboarderin sorgt für einen Weltrekord

In Yanqing schrieb Riegler nun wieder einmal Weltcup-Geschichte . Die nimmermüde Dauerbrennerin raste im Parallel-Slalom in China auf den zweiten Platz. Wohlgemerkt mit 51 Jahren .

"Ich bin froh und dankbar, dass ich so fit und so gut drauf bin. Das ist mein erstes Podium mit einem Fünfer vor meinem Alter. Ich möchte einfach nur zeigen, was alles möglich ist, und das ist mir heute sehr gut gelungen“, jubelte Claudia Riegler, die ihren eigenen Alters-Weltrekord nach oben schraubte.