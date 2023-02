Snowboard-Star Anna Gasser verpasst WM-Medaille im Slopestyle

Alles überstrahlte am Montag aber Brookes, die vor ihrem zweiten Lauf bereits Silber sicher hatte, alles auf eine Karte setzte und einen 14er mit Double-Grab auspackte, den sie zuletzt in Österreich trainiert hatte. „Ich könnte weinen, so glücklich bin ich. Der Coach hat gesagt, wenn du gewinnen willst, dann versuch den 14er. Ich wusste, dass es möglich ist“, sagte die junge Britin.

Lob für die Siegerin

„Sie wusste, sie braucht den Trick, um Zoi abzufangen. Es war eine super Premiere“, sagte Gasser, die sich über den „fairen Bewerb auf hohem Level und Weltmeisterschafts-Niveau“ freute. Der Big Air ist erst am Ende der Woche angesetzt, die Wetteraussichten sind schlecht, Gasser überlegt daher ihr Antreten noch.