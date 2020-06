Kreiner peilt den zweiten Erfolg an

Perfekter hätte die Saison für Marion Kreiner nicht beginnen können, als mit einem Sieg. Die 33-jährige Steirerin war am Dienstag in Carezza in Südtirol die schnellste Dame im Parallel-Universum der Snowboarder. Kaum war der erste Riesentorlauf der WM-Saison Geschichte, dachte Kreiner auch schon an die nächste Weltcup-Station, die erste in der Heimat. Am Donnerstag und Freitag stehen im Montafon die ersten Slalom-Entscheidungen bei Damen und Herren auf dem Programm (13.15 Uhr, live ORFeins). Am Freitag folgt die Premiere im Mixed-Teambewerb.

"Es fühle mich gut und habe auch im Slalom gut gearbeitet. Es ist natürlich super, dass wir jetzt noch zwei Bewerbe dazubekommen haben", sagt Kreiner. Der Weltcup in Vorarlberg wurde nur deshalb ins Programm aufgenommen, weil für die Crosser nicht genug Schnee gefallen war. Für die Rennen der Parallel-Boarder reicht die Unterlage aber aus.