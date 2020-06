Das Erfolgsgeheimnis des Herrn Karl

Auf ihn ist Verlass. Benjamin Karl ist so etwas wie die sichere Medaillenbank im Snowboard-Sport. Seit 2009, seitdem er in Südkorea seine ersten Weltmeisterschaft bestritten hat, ist der mittlerweile 29-jährige Familienvater noch von keinem Großereignis mit leeren Händen zurückgekehrt. Vier WM-Titel und zwei olympische Medaillen hat der Herr Karl aus St. Pölten bereits gesammelt. Und bei der Heim-WM am Kreischberg (15. bis 25. Jänner) soll die Serie möglichst fortgesetzt werden. Aber alles schön der Reihe nach.

Zunächst steht den Parallel-Boardern am Dienstag der Saisonauftakt im italienischen Carezza (It) bevor. "Ich bin so gut drauf, dass ich schon richtig gespannt bin auf die Rennen", sagt Karl, der Bronzemedaillengewinner von Sotschi (Parallel-Slalom). "Ich erwarte, dass ich schneller bin als letztes Jahr." Ähnliches sagt er allerdings auch über die Konkurrenz.

Benjamin Karl ist kein Sportler, der die Konfrontation scheut. Auch nicht abseits der Piste. Das obligatorische "Schau ma’ mal, dann sehn’ ma schon" ist nicht die Sache des Sonnyboys aus Niederösterreich. Er ist eher für schlagfertige Antworten zu haben. Wie zum Beispiel in Sotschi, als sich der dreimalige Gesamtweltcupsieger mit ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel ein hitziges Telefonat lieferte, nachdem der Verbandsboss öffentlich an der Professionalität der Snowboarder gezweifelt hatte. Tags darauf holte er die Bronzemedaille – Schnee von vorgestern.

Nachtragend ist er ja nicht, der Herr Karl.