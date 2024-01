Slowenien war besser: Österreichs Adler fliegen am Kulm zu WM-Silber

Endlich hatte man am Kulm dieses Wochenende auch Wetterglück, Sturm und Regen machten Pause. Beim Teamfliegen am letzten Tag der WM lachte die Sonne und streikte der Wind. Das österreichische Quartett zählte zusammen mit Slowenien und Deutschland zu den Favoriten auf den Titel. Österreich vor allem wegen Stefan Kraft. Der war im Einzel nach zwei Flügen nur Zweiter gewesen, konnte am Samstag aber mit einem (zeitlich) späten dritten Flug doch noch den Titel holen. An Feiern war aber im Teamhotel nicht zu denken, stand doch noch der Teambewerb am Sonntag auf dem WM-Programm.