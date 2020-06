Slalom-Spektakel in Moskau

Der ÖSV ist bei Damen (sechs) und Herren (vier) in Moskau quantitativ am stärksten vertreten. Was bedeutet, dass es bei den Parallel-Torläufen auch zu Österreicher-Duellen kommt. Die wären im Falle von Hirscher besonders pikant, hat doch der Doppelsieger von Bansko realistische Chancen auf seinen ersten Gesamtweltcupsieg. Stallorder, heißt es, werde es dennoch keine geben. So eine wäre Hirscher auch gar nicht recht.

Blitzschnelles Reagieren am Start ist in Parallelrennen besonders wichtig. "Ich bin aber kein besonders guter Starter", behauptet Hirscher, obwohl er bei einem K.-o.-Bewerb ( Moskau, November 2009) die Weltelite erstmals besiegt hatte.