Slalom in Adelboden: Braathen führt, ÖSV-Ass Feller auf Platz vier

Sein Kärntner Teamkollege Marco Schwarz bestätigte als Sechster (+1,16) seine aktuelle Formkurve: „Es war ganz okay, im Mittelteil hätte vielleicht noch ein bissl mehr tun können.“

Johannes Strolz fand nach saisonübergreifend fünf Ausfällen endlich wieder den Weg ins Ziel, der Adelboden-Sieger von 2022 liegt an zwölfter Stelle (+1,70). „Ich bin gleich am ersten Tor ziemlich aus dem Rhythmus gekommen“, sagte der Vorarlberger Olympiasieger in der Kombination, „Einfahrt Steilhang bin ich ziemlich am Limit gewesen, es war kein idealer Lauf.“

Michael Matt verlor 2,16 Sekunden, sein Tiroler Landsmann Fabio Gstrein 2,53 und der Kärntner Adrian Pertl 2,69.

Der zweite Lauf beginnt um 13.30 Uhr, ORF1 überträgt live.