Skisprung-Ass Kramer als Neunte erneut beste ÖSV-Frau in Lillehammer

Sara Marita Kramer ist auch am Sonntag beim zweiten Weltcupbewerb der Skispringerinnen der Saison beste Österreicherin gewesen. Die Ex-Weltcup-Gesamtsiegerin belegte in Lillehammer nach Sprüngen auf 131 und 122 m den neunten Rang. Ganz oben stand zum ersten Mal in ihrer Karriere die Französin Josephine Pagnier (140,5/134,5 m) 4,9 Punkte vor der Kanadierin Alexandria Loutitt und 19,6 vor Eirin Maria Kvandal (NOR).

Pagnier hat damit den ersten Sieg einer französischen Skispringerin seit Coline Mattel im Februar 2013 geschafft.

