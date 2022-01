Skispringer Stefan Kraft kehrt wieder in den Weltcup zurück

Stefan Kraft kehrt nach einer einwöchigen Trainingsauszeit am Wochenende in Titisee-Neustadt wieder in den Skisprung-Weltcup zurück. Der dreifache Einzel-Weltmeister hat sich in seiner Auszeit zur Formsuche gleich auf drei Schanzen begeben, nun fühlt sich der 28-jährige Salzburger bereit für die vorletzte Weltcup-Station vor den Olympischen Spielen in Peking.

"Ich habe versucht, die vergangenen Tage perfekt zu nützen. Da standen vor allem Sprungeinheiten am Programm. Wir waren in der Ramsau, in Bischofshofen und am Bergisel, also sehr fleißig. Dazu haben wir ein paar kleine Veränderungen am Material und am Setup vorgenommen", berichtete Kraft in einer ÖSV-Aussendung. Zudem wollte er auch den Kopf etwas freibekommen und war am vergangenen Wochenende auch einen Tag Skifahren. "Das war insgesamt ein cooler Mix. Jetzt fühle ich mich bereit für den Weltcup in Titisee-Neustadt."