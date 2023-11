Zu gut in Form: Gesamtweltcup-Siegerin Pinkelnig verzichtet auf Start

Pinkelnig, kürzlich zu Österreichs Sportlerin des Jahres gewählt, sprang im Training so weit, dass sie Probleme mit ihren Knie bekam. Untersuchungen hätten zwar nichts ergeben, dennoch zog sie die Reißleine - auch weil sie in der Vergangenheit schon schlechte Erfahrungen gemacht und sich verletzt hat. "Angeschossen springt man nicht durch die Gegend", erklärte sie. Ihr Plan: Sie will wieder ganz fit werden und bei der zweiten Station in Engelberg in den Weltcup einsteigen.