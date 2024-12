Pause im Weltcup: Ein ÖSV-Jungstar verspürt erstmals Gegenwind

In der Karriere von Stephan Embacher ist es bislang immer nur bergauf gegangen. In seinem allerersten Weltcupspringen flog der Tiroler als 17-Jähriger vielen Stars um die Ohren und landete im Jänner am Bergisel gleich auf Rang 13.

Zwei Monate später räumte er bei der Junioren-WM ab und holte 3 Goldmedaillen. Kein Wunder, dass viele Experten in Stephan Embacher bereits den nächsten Überflieger sehen.