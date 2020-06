Weltcup ist umkämpfter als je zuvor

Tatsächlich ist der Luftraum im Skispringen derzeit umkämpft, wie nie zuvor. In Klingenthal landeten beim Weltcupauftakt Springer aus sieben verschiedenen Nationen in den Top sieben. Im Teambewerb war die Leistungsdichte überhaupt so enorm, dass die Österreicher gerade noch so mit einem Zehntelpunkt Vorsprung auf Polen in das Finale der besten acht rutschten. "Es gibt acht Nationen mit Siegspringern", sagt Vettori vor dem Bewerb in Kuusamo (16.50 Uhr/live ORF eins).

Seriensiege wie sie einst Thomas Morgenstern (startete 2007/’08 mit sechs Siegen) oder Gregor Schlierenzauer (gewann 2008/’09 gar 13 Springen) feierten, scheinen Heldentaten aus vergangenen Zeiten zu sein. Schon in der Vorsaison registrierte FIS-Renndirektor Walter Hofer mit Genugtuung 14 verschiedene Sieger aus acht Nationen. "Da geht mir das Herz auf", sagt Hofer. "Dass jetzt eine größere Chancengleichheit herrscht, ist auch ein Systemergebnis."

Mit den Reformen und dem strengen Reglement beim Material (Anzüge, Skier) wurden Österreichern und anderen Topnationen die Flügel gestutzt. Da es immer weniger Schlupflöcher im Reglement gibt, hat sich auch das Wettrüsten beim Material aufgehört. "Topmaterial ist so für alle Nationen erschwinglich", sagt Hofer.