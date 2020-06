Spätstarterin feiert mit 26 Jahren Weltcup-Debüt

Man kann sich seinen Kosenamen nicht aussuchen. Er wird einem einfach verpasst. Und wer dabei das Glück hat, eine schlagfertige Frau wie Daniela Iraschko-Stolz zur Teamkollegin zu haben, der muss mit allem rechnen. "Die Dani sagt neuerdings nur mehr Ufo zu mir", schmunzelt Eva alias "Ufo" Pinkelnig.

Ufo – das könnte eigentlich sogar ihr richtiger Vorname sein. Denn diese junge Dame mit dem weißblonden Kurzhaarschnitt und dem kecken Dauerlächeln auf den Lippen ist tatsächlich ein unbekanntes Flugobjekt. Wenn Eva Pinkelnig an diesem Freitag in Lillehammer in den Weltcupwinter der Skispringerinnen abhebt (15.15 Uhr, live in ORFeins), dann ist sie gerade einmal ihren österreichischen Teamkolleginnen ein Begriff.

Schanzen-Insider wissen jedenfalls mit dem einprägsamen Namen der Vorarlbergerin noch nicht viel anzufangen. Ja selbst für den österreichischen Skiverband scheint diese Eva Pinkelnig eine große Unbekannte zu sein. Im offiziellen Kaderverzeichnis 2014/15, in dem auf 283 Seiten penibelst sämtliche ÖSV-Athleten und Mitarbeiter aufgelistet sind, findet sich kein Eintrag über die spätberufene Skispringerin.