Nach Sturz von Pinkelnig: ÖSV-Skispringer feiern einen Doppelsieg
Zwischen Leid und Freud' lagen im österreichischen Skisprung-Team beim Sommer-Grand-Prix in Predazzo nur wenige Stunden. Am frühen Abend verletzte sich Eva Pinkelnig auf der Normalschanze bei einem Sturz am Knie und muss nun um ihre Karriere bangen.
Am späten Abend zogen die österreichischen Skispringer auf der neuen Olympia-Schanze eine Flugshow ab und bejubelten einen Dreifachsieg.
Jan Hörl ragte dabei aus einer überragenden ÖSV-Mannschaft heraus. Mit Sprüngen auf 107,5 und 101 Meter war der Pongauer eine Klasse für sich und gewann vor Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig (106/103). Maximilian Ortner rundete als Vierter das tolle Mannschaftsergebnis ab.
Der Konkurrenz kann jedenfalls schon wieder Angst und Bang' werden. Denn die Österreicher haben im Sommer nichts von ihrer Vormachtstellung verloren. Im vergangenen Winter gab es im Gesamtweltcup und bei der Tournee die Plätze 1, 2 und 3.
Stark präsentierte sich auch Niklas Bachlinger, der als Führender im Sommer-Grand-Prix nach Predazzo gekommen war. Der Vorarlberger landete im starken Teilnehmerfeld trotz schlechter Windverhältnisse an der achten Position und drängt sich mehr und mehr für Einsätze im Weltcup auf.
