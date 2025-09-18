Nach Sturz von Pinkelnig: ÖSV-Skispringer feiern einen Doppelsieg

Zwischen Leid und Freud' lagen im österreichischen Skisprung-Team beim Sommer-Grand-Prix in Predazzo nur wenige Stunden. Am frühen Abend verletzte sich Eva Pinkelnig auf der Normalschanze bei einem Sturz am Knie und muss nun um ihre Karriere bangen.

Am späten Abend zogen die österreichischen Skispringer auf der neuen Olympia-Schanze eine Flugshow ab und bejubelten einen Dreifachsieg.