Der große Betrug: Das Mutterland des Skispringens steht am Abgrund

Ein letzter Sprung am Holmenkollen war Robert Johannson , Robin Pedersen und Kristoffer Eriksen Sunda l am Donnerstag noch vergönnt. Dann mussten die drei nach dem ersten Training für den Raw-Air-Bewerb in Oslo ihre Sachen packen und den Schanzentisch räumen.

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher beharrt auf seiner Forderung, dass sämtliche norwegische Springer aus den WM-Ergebnislisten gestrichen werden. „Ich sehe meine Forderung durch die letzten Entwicklungen bestätigt“, sagt Stecher.

So oder so gleicht das Skispringen in Norwegen einem Trümmerhaufen. Praktisch über Nacht steht das Mutterland ohne Skisprungteam da, beim Auftakt der Raw Air in Oslo mussten unbekannte Talente einspringen.