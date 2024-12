Skisprung-Legende bricht die Tournee schon nach der ersten Station ab

Die Vierschanzen-Tournee verliert einen vierfachen Olympiasieger . Simon Ammann bricht die 73. Auflage schon nach der ersten Station ab. Mit Platz 51 in der Qualifikation hatte der 43-Jährige am Samstag das Auftaktspringen in Oberstdorf nur denkbar knapp verpasst. Dennoch zog der Schweizer nun Konsequenzen.

Gemeinsam mit dem Trainerteam habe er sich dazu entschieden, stattdessen einen Trainingsblock einzulegen und sich auf die weite Saison zu konzentrieren, ließ der Schweizer Verband wissen.

Keine gute Saison

Die Saison ist für Routinier, der 1997 (!) in Oberstdorf als 15. seine ersten Weltcup-Punkte geholt hatte, bisher wenig zufriedenstellend verlaufen: Bei bislang zehn Weltcup-Wettbewerben erreichte Ammann nur zweimal den Finaldurchgang und wurde jeweils 30. Schon bei seinem Heim-Weltcup in Engelberg am vergangenen Wochenende war er bereits an der Qualifikation gescheitert.