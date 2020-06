ÖSV: Mit neuen Kräften zu neuen Erfolgen

Es war eines der beliebtesten Ratespiele im alpinen Skizirkus: Wer wird neuer Cheftrainer der österreichischen Herren, nachdem Mathias Berthold seinen Vertrag nicht mehr verlängert hat? Die Antwort kam am Freitagvormittag: Andreas Puelacher, 49, bisher Betreuer der Trainingsgruppe für Riesenslalom und Kombination, folgt dem Vorarlberger nach, der nun die deutschen Herren unter seinen Fittichen hat. „Andreas Puelacher bringt sehr gute organisatorische Fähigkeiten, soziale Kompetenz, ausgezeichnetes Fachwissen und starken Rückhalt in der Familie mit“, sagt ÖSV-Direktor Hans Pum. Verständnis wird Familie Puelacher aufbringen müssen: Der Job ist zwar der begehrteste im Skiweltcup, aber auch einer der aufreibendsten. „Ich hab’ versucht, die Arbeit so gut wie möglich zu machen, aber es ging zulasten meines Privatlebens“, sagte Mathias Berthold letzte Woche zum KURIER.

Diese Sorgen teilt Puelacher nicht: „Meine Frau steht voll hinter mir, und die Kinder (sieben, 15 und 19 Jahre, Anm.) sind begeistert. Ich bin jetzt seit 24 Jahren Trainer, habe alle Positionen durchgemacht – das ist jetzt der nächste Schritt.“ Speziell die technischen Bewerbe will er forcieren, dazu wird die Europacup-Gruppe in eine für die Speed-Disziplinen und eine für die Technik-Bewerbe aufgeteilt und zudem neu ein Nachwuchskoordinator installiert. Letzten Sommer war Puelacher als Cheftrainer in der Schweiz im Gespräch, entschied sich aber zum Bleiben. Eine Folge: „Letzten Sommer hat Andreas mir verstärktes Riesenslalom-Training ans Herz gelegt, dafür muss ich Danke sagen“, betonte Matthias Mayer nach seinem Olympiasieg in der Abfahrt.