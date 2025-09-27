Kampf ums Weltcup-Ticket: Die Luxusprobleme einer Skisprung-Nation

Knapp zwei Monate dauert es noch bis zum Weltcupauftakt der Skispringer in Lillehammer (21. 11.), doch einige Athleten müssen schon jetzt im Wettkampfmodus und in Hochform sein. Bei den Kontinentalcupbewerben an diesem Wochenende in Hinterzarten und in Klingenthal (18./19. 10.) werden drei zusätzliche Startplätze für den Weltcup ausgesprungen. Die winken den drei Nationen, deren Springer in der Gesamtwertung am besten klassiert sind.

Gerade eine Skisprung-Nation wie Österreich ist auf diesen Zusatzstartplatz angewiesen, denn es herrscht ein Überangebot an Überfliegern. Chefcoach Andreas Widhölzl hat sich früh auf seine fünf Fixstarter im Weltcup festgelegt (Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Stefan Kraft, Maximilian Ortner, Manuel Fettner), im Kontinentalcup rittern nun Springer um den zusätzlichen Quotenplatz, die in jeder anderen Nation gesetzt wären.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/dpa/Daniel Karmann / Daniel Karmann ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl hat ein Team voller Überflieger

Klare Regeln Um erst gar keine Diskussionen aufkommen zu lassen, haben die ÖSV-Verantwortlichen ein klares Prozedere: „Der Springer, der für uns die Quote holt, wird dann auch im Weltcup starten“, sagt der Nordische Direktor Florian Liegl. Das war in der Vergangenheit, zu Zeiten der Superadler um Cheftrainer Alexander Pointner, nicht immer so. „Aber wir praktizieren das so und sind damit immer gut gefahren.“

Wer sind die ÖSV-Adler, die im Kontinentalcup um den Quotenplatz springen? Daniel Huber Olympiagold mit dem Team (2022), kleine Kristallkugel für den Sieg im Skiflug-Weltcup (2024), drei Weltcupsiege – ein Skispringer wie er hat im Kontinentalcup eigentlich nichts verloren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JURE MAKOVEC / JURE MAKOVEC Daniel Huber holte in der Saison 2023/'24 die kleine Kristallkugel für den Sieg im Skiflug-Weltcup

Das Problem von Daniel Huber: Der 32-jährige Salzburger hat die ganze letzte Saison verpasst und kämpft nach einer schweren Knie-OP gerade wieder um den Anschluss. „Man merkt es ihm schon an, dass er lange Zeit nicht gesprungen ist“, sagt Andreas Widhölzl. Der Coach weiß, was er am Routinier hat. Als begnadeter Weitenjäger wird Huber vor allem für die Skiflug-WM Ende Jänner in Oberstdorf ein Kandidat sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / KIMMO BRANDT Clemens Aigner gewann bereits zwei Mal die Gesamtwertung im Kontinentalcup

Clemens Aigner Der 32-jährige Tiroler pendelt regelmäßig zwischen dem Kontinentalcup und dem Weltcup. Aigner feierte auf der zweiten Wettkampfebene bereits 28 Siege und wurde 2023/’24 Achter bei der Vierschanzentournee.