Zwei Siege in einer Woche: Der ÖSV hat einen neuen Überflieger

4, 1, 2 ,1 – Niklas Bachlinger ist Senkrechtstarter und Überflieger in Personalunion beim diesjährigen Sommer-Grandprix der Skispringer . Innerhalb einer Woche landete der Juniorenweltmeister von 2021 seine größten Erfolge in der Allgemeinen Klasse und ruft sich nachhaltig bei ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl in Erinnerung.

Bei der zweiten Station in Wisla zeigte Bachlinger eindrucksvoll, dass seine starken Auftritte beim Auftakt in Courchevel nicht von ungefähr kamen. Im ersten Springen musste sich der 23-Jährige nur dem polnischen Lokalmatador Maciej Kot geschlagen geben.

10 Punkte vor dem Zweiten

Im zweiten Wettkampf legte Bachlinger dann noch einen drauf und sprang allen um die Ohren. Mit einer Weite von 136 Metern distanzierte der Vorarlberger den zweitplatzierten Bulgaren Vladimir Zografski um zehn Punkte und führt souverän in der Gesamtwertung.