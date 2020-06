ÖSV-Adler startklar für neue Höhenflüge

Souveräner Erfolg in der Nationenwertung. Sechster Triumph bei der Vierschanzentournee in Folge. Dazu eine Olympiamedaille in Silber und drei verschiedene Siegergesichter im Weltcup ( Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Thomas Diethart) – so schlecht, wie sie in der Öffentlichkeit gerne wahrgenommen wurde, war die letzte Saison für die österreichischen Skispringer eigentlich gar nicht.

Doch richtig im Gedächtnis geblieben sind den meisten dann doch nur die negativen Ereignisse: Die schweren Stürze von Thomas Morgenstern und die teaminternen Querelen bei den Olympischen Spielen in Sotschi. Die Diskussionen um Trainer Alexander Pointner und natürlich auch das lange Gesicht von Gregor Schlierenzauer, weil der Superstar von einigen Konkurrenten überflügelt wurde und seinen großen und letzten persönlichen Erfolg (Olympiaeinzelgold) nicht landen konnte.