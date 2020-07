Skispringen: Neue Kleider, neue Probleme

Seine außergewöhnlichen Flugeigenschaften scheinen unter dem hautengen Anzug nicht gelitten zu haben. Gregor Schlierenzauer, der wie die meisten seiner ÖSV-Teamkollegen bei den meisten Bewerben des Sommer-Grand-Prix pausierte, war in Hinzenbach als Fünfter auf Anhieb wieder der beste Österreicher. "Für September ist das in Ordnung", lächelt der Tiroler, "ich hab’ bis zum Weltcupstart noch genug Zeit, um am Setup zu feilen. Früher hätte ich mir um diese Zeit sicher schon mehr Druck gemacht."

Sein Teamkollege Thomas Morgenstern, der beim Heimbewerb auf Platz sieben landete ("ich war diesmal nicht richtig in Schuss"), hat ebenfalls noch mit der Materialumstellung zu kämpfen. "Das ist jetzt ein ganz anderes Skispringen", meint der Kärntner, "es braucht sicher noch Zeit, bis ich wieder das richtige Feeling finde."

Die ausländische Konkurrenz scheint da schon einen Flügelschlag weiter: In Hinzenbach war der Pole Maciej Kot eine Klasse für sich und gewann vor dem Deutschen Severin Freund. Dessen Landsmann Andreas Wank führt vor dem Finale des Sommer-Grand-Prix in Klingenthal am Mittwoch in der Gesamtwertung.