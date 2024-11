Österreichischer Sieg bei den Skispringern in Lillehammer

Es war der Tag des Jan Hörl. Schon in der Qualifikation zeigte der 26-Jährige, dass er in großer Form in die Saison startet. Im Bewerb lag er nach dem ersten Durchgang hinter Stefan Kraft auf Rang zwei, dann sprang er zu seinem vierten Weltcupsieg. Rang zwei ging an den Deutschen Pius Paschke vor dem Kärntner Daniel Tschofenig. Halbzeit-Leader Stefan Kraft fiel auf Rang vier zurück.