Aus von Feller und Hirscher in Gurgl: "So bin ich fehl am Platz"

Nach dem Aus in Levi kam der beste Slalomfahrer des letzten Winters in Hochgurgl nicht allzu weit. Nach wenigen Fahrsekunden hatte Feller bereits eingefädelt - es war im dritten Saisonrennen der dritte Ausfall .

Es ist bislang nicht der Winter von Manuel Feller . In der vergangenen Saison war der Tiroler die Sicherheit in Person gewesen und bei jedem Weltcup-Slalom in die Top 5 gefahren. In diesem Weltcupwinter ist der Slalomkönig zum Ausfallkönig geworden.

Feller war mit seinem Aus im ersten Durchgang in prominenter Gesellschaft : Auch Pinheiro Braathen und Marcel Hirscher kamen nicht ins Ziel. Für Comebacker Hirscher war es der erste Ausfall in einem Weltcupslalom seit 2016.

"So bin ich fehl am Platz", gestand Hirscher, der zuletzt in Levi nicht in den zweiten Durchgang kam. "Ich bin Passagier, das macht so keinen Spaß."

Eine Klasse für sich war im ersten Durchgang Clement Noel. Der Sieger des Levi-Slaloms liegt fast eine Sekunde vor dem Norweger Atle Lie McGrath. Bester Österreicher ist Fabio Gstrein als Vierter.