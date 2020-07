Kraft neuer Führender im Gesamtweltcup

Dafür, dass Stefan Kraft eigentlich gar nicht auf die Normalschanzen fliegt ("ich bin grundsätzlich lieber länger in der Luft") zeigt er auf den kleinen Bakken erstaunlich groß auf. Bereits bei der WM in Falun war der Salzburger auf der Normalschanze über seinen Schatten gesprungen und hatte mit der Bronzemedaille alle überrascht, und auch beim turbulenten Weltcupspringen in Kuopio, das aus Sicherheitsgründen kurzerhand auf die kleine Anlage verlegt worden war, war der nervenstarke 21-Jährige wieder die Souveränität in Person. Verdienter Lohn für den abgeklärten Auftritt im finnischen Sturm: mit dem dritten Rang, seinem bereits elften Podestplatz in diesem Winter, sprang Kraft wieder ins Gelbe Trikot des Weltcupführenden und liegt nun 25 Zähler voran.

Der bisherige Leader, der Slowene Peter Prevc, stürzte in diesem mühsamen Wettkampf, in dem phasenweise Fortuna Regie führte, völlig ab und musste sich mit dem 17. Platz begnügen. Damit fiel er im Gesamtweltcup sogar noch hinter den deutschen Sieger Severin Freund an die dritte Stelle zurück.

Der Deutsche scheint sowieso der größte Herausforderer von Stefan Kraft im Kampf um die große Kristallkugel zu werden. Seit Wochen präsentiert sich Freund nun schon in bestechender Form und kann dabei sogar eine noch bessere Erfolgsbilanz als der Österreicher vorweisen. Der 26-Jährige gewann allein fünf der letzten zehn Weltcupspringen.

Im Sog von Stefan Kraft sprang Michael Hayböck (7.) in die Top Ten, Thomas Diethart gelang in Kuopio (14.) sein bestes Saisonergebnis.

Zeit zum Verschnaufen bleibt den Adlern nicht. Am Donnerstag heißt es Schanze frei in Trondheim, insgesamt stehen noch fünf Bewerbe auf dem Programm.