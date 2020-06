Ein Fingerzeig von Stefan Kraft in Klingenthal

Stefan Kraft hatte alle Hände voll zu tun in dieser Sommer-Vorbereitung. Zwar hat der Salzburger nach dem Olympiawinter das Skispringen nicht gänzlich neu erfunden, für eine so sensible und detailverliebte Sportart war es dann aber doch ein radikaler Eingriff in die Technik, den er da vorgenommen hat.

Denn Kraft hat über den Sommer seine Hände gedreht. "Früher haben meine Daumen während des Sprungs immer zum Körper gezeigt, jetzt halte ich die Hand verkehrt und die Daumen zeigen nach außen", berichtet der 21-Jährige.

Diese Sprunghaltung ist ungewöhnlich im Reich der Adler, neben Stefan Kraft vertraut nur noch der japanische Altstar Noriaki Kasai auf diese Technik, "aber die Tests im Windkanal haben gezeigt, dass es zumindest bei mir so besser funktioniert", erklärt Kraft, bei dem der neue Handgriff mittlerweile sitzt. "Das hat aber gedauert."

Der Saisonstart in Klingenthal war jedenfalls gleich einmal ein Fingerzeig des jungen Salzburgers. Stefan Kraft landete hinter Roman Koudelka ( Tschechien) auf dem zweiten Rang und stellte damit sein bestes Karriereergebnis ein. "Das macht mich happy", sagte der 21-Jährige.

Nach der Enttäuschung im Teambewerb (Platz acht) konnten sich am Sonntag zumindest die Youngsters Kraft und Michael Hayböck (9.) auszeichnen. Superstar Gregor Schlierenzauer (15.) hat hingegen genauso noch Aufholbedarf wie Thomas Diethart und Andreas Kofler, die sich beim Saisonauftakt nicht einmal für das Finale der besten 30 qualifizieren konnten.