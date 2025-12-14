Nach Degradierung: ÖSV-Springer kehrt zurück ins Weltcupteam

Zu Beginn seiner zweiten Weltcup-Saison hatte Maximilian Ortner die erste Flaute seiner noch jungen Karriere erlebt. Der Senkrechtstarter des letzten Winters, der 2024 schon bei seinem zweiten Weltcup-Einsatz auf dem Stockerl landete und mit dem Team WM-Silber gewann, strauchelte bei den letzten Springen und wurde von ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl auch aus dem Weltcup-Aufgebot gestellt.

Während seine Teamkollegen an diesem Wochenende beim Weltcup in Klingenthal im Einsatz sind, wurde Maximilian Ortner in den Kontinentalcup degradiert. Klarer Auftrag Allerdings bekam der 23-Jährige einen klaren Auftrag mit auf den Weg nach Ruka: Ortner sollte in Finnland an diesem Wochenende für die Österreicher einen zusätzlichen Startplatz für die Vierschanzentournee erspringen.