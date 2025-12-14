Nach Degradierung: ÖSV-Springer kehrt zurück ins Weltcupteam
Zu Beginn seiner zweiten Weltcup-Saison hatte Maximilian Ortner die erste Flaute seiner noch jungen Karriere erlebt.
Der Senkrechtstarter des letzten Winters, der 2024 schon bei seinem zweiten Weltcup-Einsatz auf dem Stockerl landete und mit dem Team WM-Silber gewann, strauchelte bei den letzten Springen und wurde von ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl auch aus dem Weltcup-Aufgebot gestellt.
Während seine Teamkollegen an diesem Wochenende beim Weltcup in Klingenthal im Einsatz sind, wurde Maximilian Ortner in den Kontinentalcup degradiert.
Klarer Auftrag
Allerdings bekam der 23-Jährige einen klaren Auftrag mit auf den Weg nach Ruka: Ortner sollte in Finnland an diesem Wochenende für die Österreicher einen zusätzlichen Startplatz für die Vierschanzentournee erspringen.
Und diese Mission erfüllte Maximilian Ortner auf eindrucksvolle Art und Weise: Nach seinem 2. Platz im ersten Kontinentalcup-Springen am Samstag landete der Kärntner tags darauf im zweiten Bewerb als Zweiter erneut auf dem Stockerl.
7 Österreicher bei der Tournee
Damit sicherte der 23-Jährige den Österreichern den so wichtigen siebenten Startplatz für die Vierschanzentournee.
Und weil Maximilian Ortner dafür verantwortlich zeichnet, wird er - nach bewährter ÖSV-Tradition - bei der Tournee mit seinem Startplatz fix dabei sein.
