Skispringen in Zakopane: Ein Norweger verhindert den Heimsieg

Im Teamspringen am Samstag hatte Polen um einen Punkt den Heimsieg in Zakopane verpasst. Im Einzelbewerb am Sonntag fehlten vor 30.000 Fans 1,1 Zähler auf den Prestigeerfolg.

Halbzeit-Leader Dawid Kubacki wurde im zweiten Durchgang noch von Halvor Egner Granerud überflügelt. Der norwegische Tournee-Sieger sprang von Rang drei noch auf den ersten Platz und bestätigte seine aktuelle Hochform.