Skispringen in Szczyrk nach 40 Athleten abgebrochen

Das Weltcup-Skispringen im polnischen Szczyrk musste am Mittwochabend nach 40 Athleten abgebrochen werden. Der Grund für die Entscheidung von Wettkampfleiterin Faustyna Malik war starker Wind.

Es wäre das erste Weltcup-Springen auf der Normalschanze von Szczyrk gewesen. Doch es kam immer wieder zu langen Unterbrechungen. ÖSV-Star Stefan Kraft, der drauf und dran ist, mit 109 Podiumsplätzen der alleinige Rekordhalter zu werden, kam erst gar nicht zum Sprung. (Derzeit liegt er mit 108 Podestplätzen mit der finnischen Skisprung-Legende Janne Ahonen gleichauf.

Unmittelbar vor dem Sprung seines ÖSV-Teamkollegen Manuel Fettner entschied sich dann die Jury, das Springen zu beenden. Zu diesem Zeitpunkt lag der Pole Dawid Kubacki in Führung.

Der Bewerb könnte am Freitag in Zakopane nachgetragen werden, wo am Wochenende ein Team- und ein Großschanzen-Einzelwettkampf angesetzt sind.