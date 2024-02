Eva Pinkelnig gewann auch das zweite Springen in Hinzenbach

Eva Pinkelnig hat am Sonntag auch den zweiten Bewerb in Hinzenbach gewonnen und verlässt Oberösterreich als Doppelsiegerin . Die Vorarlbergerin gewann mit 90 und 90,5 Metern und 246,6 Punkten mit 7,7 Zählern Vorsprung auf die Slowenin Nika Prevc. Dritte wurde die am Samstag zweitplatzierte Jacqueline Seifriedsberger, 1,1 Punkte hinter Prevc.

Für Pinkelnig, die erst verspätet in die Saison eingestiegen ist, war es bereits ihr fünfter Erfolg allein in diesem Winter und ihr insgesamt 14. im Weltcup. Seifriedsberger verbesserte sich vom sechsten Zwischenrang an die dritte Stelle, womit das ÖSV-Team erneut zwei Stockerlplätze schaffte.

"Es ist unglaublich. Ich habe das schon in Villach erleben dürfen, jetzt auch da in Hinzenbach, daheim doppelt zu gewinnen. Und jetzt sogar noch doppelt mit der Jacqui am Podium zu stehen, das ist einfach cool", freute sich Pinkelnig, die nun auch im Gesamt-Weltcup bereits auf den zweiten Rang vorgestoßen ist.