Die Gelben Trikots sind in österreichischer Hand

Ginge es nach Ernst Vettori, dann müsste für die Nordische WM in Falun (18. 2. bis 1. 3.) schleunigst noch ein Bewerb ins Programm genommen werden. "Ein Teamspringen bei den Damen wäre keine schlechte Sache", meint der Nordische Direktor beim ÖSV. "Schade, dass es das noch immer nicht gibt."

Man muss den Reformeifer von Vettori verstehen. Seine Springerinnen haben gerade die Lufthoheit im Weltcup und in einem Mannschaftsbewerb wären die Österreicherinnen in diesem Winter wohl nur schwer zu biegen. Erste ( Daniela Iraschko-Stolz), Vierte ( Jacqueline Seifriedsberger), Sechste (Eva Pinkelnig), Achte ( Chiara Hölzl) – das war die beeindruckende Bilanz der ÖSV-Adlerinnen am Sonntag in Oberstdorf – das ist das beste österreichische Mannschaftsergebnis in dieser noch sehr jungen Sportart.