Damen heben in ihre vierte Weltcup-Saison ab

Wer wissen möchte, welchen Sprung das Damenskispringen gemacht hat, der braucht lediglich einmal fünf Jahre zurück blicken. Damals bei der offiziellen WM-Premiere im tschechischen Liberec hegten die wenigen Augenzeugen ernsthafte Zweifel, ob die Adlerinnen tatsächlich jemals zu einem Höhenflug würden ansetzen können. Bei einem Sauwetter, bei dem die Herren-Stars wohl nie und nimmer über die Schanze gelassen worden wären, hüpften, besser torkelten und purzelten junge, heillos überforderte und heillos unterqualifizierte Mädchen durch den WM-Bewerb und die ganze aufstrebende Bewegung erntete vorrangig Spott und Mitleid. „Das war damals keine Werbung für unseren Sport“, erinnert sich Daniela Iraschko-Stolz.

Skurrile Szenen wie damals in Liberec gibt es mittlerweile längst nicht mehr zu sehen, wenn die besten Damen der Welt skispringen. In kürzester Zeit ist es den Adlerinnen gelungen, sich zu emanzipieren und das Leistungsniveau, vor allem auch die Leistungsdichte beim olympischen Damenbewerb heuer in Sotschi, waren beeindruckend. „Es ist in unserem Sport sehr sehr schnell sehr viel weiter gegangen“, sagt auch Chika Yoshida, die FIS-Renndirektorin im Damen-Weltcup.

Ein Hauptgrund für den Aufwind ist die Einführung einer eigenen Weltcupserie. In Lillehammer heben die Skispringerinnen heute (15.15 Uhr, live in ORFeins) bereits in ihrer vierte Weltcupsaison ab und so mancher Star von heute wäre längst abgesprungen, hätte der Internationale Skiverband den Damen keine würdige Plattform gegeben. „Ohne Weltcup und Olympia würde ich vermutlich inzwischen arbeiten gehen“, sagt Daniela Iraschko-Stolz.