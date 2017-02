Sara Takanashi hat am Donnerstag im letzten Skisprungbewerb der Damen vor den Weltmeisterschaften in Lahti ihren 53. Weltcupsieg gefeiert. Die 20-jährige Japanerin (99,5/97 m) setzte sich beim Test für die Winterspiele 2018 in Pyeongchang 1,5 Punkte vor ihrer Landsfrau Yuki Ito (90/111) durch und zog bei der Zahl an Erfolgen mit Gregor Schlierenzauer, dem Erfolgreichsten im Herren-Weltcup, gleich.

Takanashi hatte sich am Vortag zum bereits vierten Mal den Gesamtweltcup gesichert. Die nach dem ersten Durchgang vorangelegene Norwegerin Maren Lundby wurde am Donnerstag Dritte (103/94). Die Österreicherinnen hatten zugunsten eines Trainings für die WM auf die Reise nach Südkorea verzichtet.

Ergebnisse:

1. Sara Takanashi (JPN) 215,1 Punkte (99,5/97 m)

2. Yuki Ito (JPN) 213,6 (90/111)

3. Maren Lundby (NOR) 210,2 (103/94)

4. Ema Klinec (SLO) 187,7 (101/102)

5. Yuka Seto 172,9 (87,5/99,5)

6. Ramona Straub (GER) 163,2 (90/92)