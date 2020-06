Skiflug-WM: Gold für ÖSV-Adler

Sollte es hierzulande irgendwann einmal einen Engpass an Rodlern geben. Kein Problem: Alexander Diess könnte jederzeit in die Bresche springen. So elegant und waghalsig wie der Assistenz-Trainer der österreichischen Adler den Auslauf der größten Sprungschanze der Welt in Vikersund hinuntergerutscht ist. Bis weit unter die offizielle Weltrekordmarke (246,5 Meter). Haltungsnote 20,0.



Die Stunt-Einlage von Alexander Diess kam nicht von ungefähr. Während goldene Team-Medaillen für die österreichischen Überflieger bereits zur Normalität gehören - siehe Hintergrund - erlebte der Oberösterreicher eine Premiere. Wegen der Abwesenheit von Alexander Pointner (familiäre Gründe) stand Diess bei der Skiflug-WM erstmals als Chefcoach auf dem Trainerturm. "Ich bin sprachlos und extrem glücklich", jubelte Diess nachdem seine Mannschaft die Pflicht erfüllt hat. Wieder einmal.