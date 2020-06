Skiflug-Phänomen Martin Koch

Martin Koch ist irgendwie ein Phänomen. Ganz egal, wie schlecht seine Saison auch verlaufen sein mag und wie übel ihm sein Körper mitspielt – kaum sitzt er auf einer Skiflugschanze am Balken, dann ist der Kärntner wie ausgewechselt und all die Probleme und Sorgen sind verschwunden.



"Für mich gibt es nichts Lässigeres als Skifliegen", gesteht Koch, der am Samstag den Einzelbewerb auf der Flugschanze in Oberstdorf gewonnen hatte und damit in die Favoritenrolle für die WM kommende Woche in Vikersund flog.



Aber das ist sowieso nichts Neues. Denn Koch gilt schon seit Jahren als einer der besten Weitenjäger der Welt, kaum ein Springer besitzt so gute Flugeigenschaften wie der Kärntner, dessen Stil wie geschaffen ist für diese Disziplin.