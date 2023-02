Skicross: Nach Quali ÖSV-Frauen-Trio im gleichen WM-Viertelfinale

Mit Sonja Gigler (8. der Qualifikation), Katrin Ofner (9.) und Andrea Limbacher (16.) fahren alle drei Österreicherinnen am Samstag bei der WM in Bakuriani (9 Uhr MEZ) im ersten und gleichen Viertelfinale. Das heißt, dass eine ÖSV-Skicrosserin fix ins Halbfinale aufsteigen wird. Vierte im Bunde ist die Kanadierin Marielle Thompson, die am Freitag die Bestzeit vor der schwedischen Weltcup-Seriensiegerin Sandra Näslund erzielte.

Bei den Männern (40 Teilnehmer in Quali) sind Tristan Takats (9.), Robert Winkler (10.), Johannes Aujesky (12.) und Mathias Graf (30.) geschlossen ins 32er-Hauptfeld aufgestiegen und auf die Achtelfinali aufgeteilt. Schnellster war der Japaner Satoshi Furuno vor dem Schweden David Mobärg. Takats erklärte, dass der drehende Wind die Windschattenspiele schwieriger mache: "Man muss während des Laufes instinktiv entscheiden."