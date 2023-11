Heftiger Schneefall verhindert Abfahrtstraining am Matterhorn

Einsetzender Schneefall machte eine Durchführung des Zeitlaufes aber unmöglich. Im ersten Training für den Bewerb in unmittelbarer Nähe des Matterhorns hatte am Mittwoch der Kärntner Otmar Striedinger die Bestzeit erzielt. Dieses Training war über die volle Distanz gefahren worden.

Positive Nachrichten aus dem Ötztal

Erfreulich verlief am Donnerstag die Schneekontrolle der FIS in Gurgl. Deshalb steht dem Slalom-Auftakt der Männer und der Weltcup-Premiere in dem Ötztaler Ort nichts im Wege. Am 18. November sind dort die weltbesten Slalomfahrer zu bestaunen.