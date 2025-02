Joachim Puchner über die Silberfahrt seiner Schwester Mirjam: "Abgebrüht"

Joachim Puchner fehlten im Ziel die Worte. Welche Höhen und Tiefen seine Schwester Mirjam Puchner durchlebt hat, bis sie hier in Saalbach auf dem Podest stehen konnte, das weiß er als ihr sportlich engster Vertrauter wohl am besten.

...die unglückliche Vorgeschichte:

„Das musst du dir vorstellen. Als die WM hierher vergeben wurde, weißt du, vom Alter her und allem rundherum: Da kann ich dabei sein. Und dann stimmst du so viel ab, dass das genau an dem Tag passt. Du hast eine perfekte Vorbereitung, dann geht die Saison los und dann geht eigentlich alles in die komplett falsche Richtung.“ Auf einmal sei das Thema nicht mehr gewesen, wie man eine erfolgreiche WM so nahe der Heimat fahren könnte, sondern wie man sich am besten qualifiziert. „Auf einmal müssen wir froh sein, dass sie überhaupt dabei ist“, sagt der Bruder, der sie sportlich unterstützt und dabei „auch viel von ihr abverlangt“.

...das Hoch seit der Ankunft in Saalbach

„Dann kippt die da runter, beim ersten Training hat sie sich super wohl gefühlt, in der Quali legt sie mit acht Zehntel vor. Auf einmal schaut es wieder gut aus.“

...den plötzlichen Druck

„Auf einmal sagt jeder 'das Rennen liegt dir' und 'die Medaille holst du dir'…das ist unfassbar schwer! Du bist daheim. So viele Leute sind gekommen. Ich habe größten Respekt davor, dass sie das so abgebrüht runtergelegt hat und auch noch eine Medaille holt. Ich habe in den letzten Tagen gemerkt, dass sie sich einfach auf das Rennen freut. Sie hat in der Vergangenheit schon öfter bewiesen, dass sie mental sehr gut und stabil ist und das hat sie heute unglaublich abgerufen. Vielleicht hat das alles auch genau so gepasst, dass sie nicht die Topfavoritin war, nicht so viel auf Augenmerk auf ihr war.“